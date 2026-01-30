Diego Lopes bateu o peso e confirmou sua disputa de cinturão peso-pena contra Alexander Volkanovski (Foto: Reprodução/UFC)
Desafiante ao título, Diego Lopes marcou 65,7kg, exatamente o limite permitido para disputas de cinturão na categoria. Após a aferição, o brasileiro comemorou utilizando seu já tradicional chapéu de cowboy. Logo em seguida, foi a vez do campeão subir à balança. Mais leve que o rival, Alexander Volkanovski registrou 65,5kg, também sem qualquer contratempo, confirmando o duelo principal do UFC 325.
Outros brasileiros passam com sucesso pela balança
O esquadrão brasileiro teve presença expressiva na pesagem do UFC 325. Maurício Ruffy, que realizou parte de sua preparação na Austrália ao lado de Volkanovski, bateu 70,4kg para o confronto contra Rafael Fiziev, ficando cerca de 100 gramas mais leve que o adversário. Já entre os pesos-pesados, Tallison Teixeira marcou 117,4kg e chamou atenção por aparecer aproximadamente três quilos mais leve do que Tai Tuivasa, que aferiu 120,4kg. Ambos os combates integram o card principal do evento.
UFC 325 tem luta cancelada de última hora
Apesar do bom desempenho geral na balança, a pesagem do UFC 325 também foi marcada por uma polêmica envolvendo Aaron Tau. Último atleta a se apresentar, o neozelandês utilizou o biombo e teve inicialmente anunciado o peso de 55,3kg, número incompatível com o limite da divisão dos moscas (até 57kg), o que gerou estranheza imediata.
Diante das suspeitas, Tau foi chamado a subir novamente na balança, desta vez sem o biombo. Na segunda tentativa, o peso divulgado foi de 58,5kg, acima do permitido para a categoria. A situação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com acusações de que o atleta teria se apoiado propositalmente no biombo para mascarar a primeira pesagem.
Pouco tempo depois, a organização do evento encerrou a controvérsia ao anunciar oficialmente o cancelamento da luta de Aaron Tau do card do UFC 325. Com isso, o evento segue com a revanche entre Volkanovski e Diego Lopes confirmada como atração principal, além de confrontos relevantes envolvendo atletas brasileiros e nomes consolidados do plantel do Ultimate.
CARD COMPLETO:
UFC 325
Sydney, na Austrália
Sábado, 31 de janeiro de 2026
Transmissão: Paramount+ via streaming
Card principal (23h, horário de Brasília)
Cinturão peso-pena (até 65,7kg): Alexander Volkanovski (65,5kg) x Diego Lopes (65,7kg)
Peso-leve (até 70,3kg): Dan Hooker (70,6kg) x Benoit Saint Denis (70,6kg)
Peso-leve (até 70,3kg): Rafael Fiziev (70,5kg) x Mauricio Ruffy (70,4kg)
Peso-pesado (até 120,2kg): Tai Tuivasa (120,4kg) x Tallison Teixeira (117,4kg)
Peso-leve (até 70,3kg): Quillan Salkilld (70,5kg) x Jamie Mullarkey (70,5kg)
Card preliminar (19h, horário de Brasília)
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Junior Tafa (93,1kg) x Billy Elekana (92,5kg)
Peso-médio (até 83,9kg): Cam Rowston (83,6kg) x Cody Brundage (83,8kg)
Peso-médio (até 83,9kg): Jacob Malkoun (84,2kg) x Torrez Finney (84,2kg)
Peso meio-médio (até 77,1kg): Jonathan Micallef (77,2kg) x Oban Elliott (77kg)
Peso-pena (até 65,7kg): Kaan Ofli (65,8kg) x Yi Zha (66kg)
Final peso-leve Road to UFC 4 (até 70,3kg): Sang Wook Kim (70,6kg) x Dom Mar Fan (70,1kg)
Final peso-pena Road to UFC 4 (até 65,7kg): Keiichiro Nakamura (65,8kg) x Sebastian Szalay (66,1kg)
Final peso-galo Road to UFC 4 (até 61,2kg): Sulang Rangbo (61,5kg) x Lawrence Lui (61,3kg)
Final peso-mosca Road to UFC 4 (até 56,7kg): Aaron Tau (58,1kg)* x Namsrai Batbayar (57,1kg)
* O peso-mosca Aaron Tau ultrapassou o limite da categoria na pesagem oficial. Consequentemente, a luta foi cancelada.
