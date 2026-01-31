Campeão Volkanovski e desafiante Diego Lopes fazem a luta principal do UFC 325(Foto: Reprodução/UFC)
Atento ao estilo do campeão, Diego Lopes analisou o comportamento de Volkanovski e indicou que uma abordagem mais agressiva do australiano pode abrir espaço para uma mudança de cenário ao longo do combate. Segundo o desafiante, a forma como o campeão administra o ritmo e a urgência pela vitória por via rápida pode ser determinante para o desfecho da luta.
“Se ele (Alexander Volkanovski) vir com essa vontade de terminar a luta o mais rápido possível, acho que é onde eu posso aproveitar o momento e virar a chave para o meu lado”, afirmou Diego Lopes, em entrevista ao canal do "UFC Brasil".
O brasileiro chega embalado após vitória dominante sobre Jean Silva, conquistada por nocaute técnico no segundo round, durante o Noche UFC, em setembro de 2025. O resultado não apenas reforçou sua posição no topo do ranking, como também o credenciou novamente a disputar o título da categoria, sendo esta sua segunda oportunidade de lutar pelo cinturão peso-pena.
Do outro lado, Volkanovski busca consolidar sua segunda passagem como campeão da divisão. Experiente e conhecido pela versatilidade técnica, o australiano costuma alternar bem entre trocação, Wrestling e controle de ritmo, fatores que historicamente o colocaram em vantagem contra diferentes estilos dentro da categoria.
Diante desse cenário, o duelo promete um embate estratégico, no qual a leitura de jogo e o timing serão decisivos. Enquanto Alexander Volkanovski tenta reafirmar sua hegemonia, Diego Lopes aposta na agressividade controlada e na identificação de brechas para, no momento certo, mudar o rumo da luta e sair de Sydney com o cinturão.
UFC 325
Sydney, na Austrália
Sábado, 31 de janeiro de 2026
Transmissão: Paramount+ via streaming
Card principal (23h, horário de Brasília)
Cinturão peso-pena (até 65,7kg): Alexander Volkanovski x Diego Lopes
Peso-leve (até 70,3kg): Dan Hooker x Benoit Saint Denis
Peso-leve (até 70,3kg): Rafael Fiziev x Mauricio Ruffy
Peso-pesado (até 120,2kg): Tai Tuivasa x Tallison Teixeira
Peso-leve (até 70,3kg): Quillan Salkilld x Jamie Mullarkey
Card preliminar (19h, horário de Brasília)
Peso meio-pesado (até 92,9kg): Junior Tafa x Billy Elekana
Peso-médio (até 83,9kg): Cam Rowston x Cody Brundage
Peso-médio (até 83,9kg): Jacob Malkoun x Torrez Finney
Peso meio-médio (até 77,1kg): Jonathan Micallef x Oban Elliott
Peso-pena (até 65,7kg): Kaan Ofli x Yi Zha
Final peso-leve Road to UFC 4 (até 70,3kg): Sang Wook Kim x Dom Mar Fan
Final peso-pena Road to UFC 4 (até 65,7kg): Keiichiro Nakamura x Sebastian Szalay
Final peso-galo Road to UFC 4 (até 61,2kg): Sulang Rangbo x Lawrence Lui
Final peso-mosca Road to UFC 4 (até 56,7kg): Aaron Tau x Namsrai Batbayar
