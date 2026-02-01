Martinelli em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
A equipe turca já havia feito uma sondagem pelo volante na última segunda-feira (26), mas as conversas não avançaram por falta de interesse do Tricolor. A expectativa do Fluminense é pensar em uma possível transferência apenas na janela do meio do ano.
No atual elenco, Martinelli é visto como peça fundamental no time de Luís Zubeldía. A diretoria do Tricolor avalia que o jogador pode se valorizar ainda mais no começo do ano. Recentemente, Martinelli esteve presente na lista de pré-convocação da seleção brasileira.
Revelado pelo Fluminense, Martinelli participou de quatro títulos pelo clube. Ele conquistou a Libertadores, em 2023, a Recopa Sul-Americana no mesmo ano, além de ter sido bicampeão estadual (2022 e 2023).
Na última temporada, o volante entrou em campo em 63 jogos, anotou seis gols e deu três assistências com a camisa do Fluminense.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.