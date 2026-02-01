Lelê é o novo reforço do PafosFoto: Reprodução
Este será o terceiro empréstimo do centroavante desde que foi contratado, em 2023. Lelê chegou ao Fluminense após se destacar pelo Volta Redonda no Carioca do mesmo ano, quando foi o vice-artilheiro, atrás apenas de Germán Cano.
A estreia de Lelê poderá acontecer nas próximas rodadas do campeonato nacional. O Pafos recentemente disputou a Liga dos Campeões, terminando na 26ª colocação, com nove pontos. No Campeonato Cipriota, a equipe ocupa a quarta colocação, com 37 pontos em 19 jogos.
O elenco também conta com a presença de diversos brasileiros. Lelê terá o apoio dos compatriotas Anderson Silva, Jajá e Pedrão, além do medalhão David Luiz, que teve passagem pelo Flamengo em 2021.
Lelê chegou ao Fluminense em 2023 e, na sua passagem pelo clube, somou 54 jogos, oito gols e cinco assistências. Ele fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2023 e da Recopa de 2024. Em abril de 2024, o centroavante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e perdeu toda a temporada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.