Lelê é o novo reforço do PafosFoto: Reprodução

Publicado 01/02/2026 11:17 | Atualizado 01/02/2026 11:22

Pafos, do Chipre, anunciou no último sábado (31) a contratação de Lelê, do Fluminense. O centroavante de 28 anos chega à equipe por empréstimo com opção de compra. O atleta será o terceiro reforço da equipe nesta janela de transferências.

Este será o terceiro empréstimo do centroavante desde que foi contratado, em 2023. Lelê chegou ao Fluminense após se destacar pelo Volta Redonda no Carioca do mesmo ano, quando foi o vice-artilheiro, atrás apenas de Germán Cano.



A estreia de Lelê poderá acontecer nas próximas rodadas do campeonato nacional. O Pafos recentemente disputou a Liga dos Campeões, terminando na 26ª colocação, com nove pontos. No Campeonato Cipriota, a equipe ocupa a quarta colocação, com 37 pontos em 19 jogos.