Marcos Leonardo soma 11 gols em 18 jogos pelo Al-Hilal nesta temporadaFayez Nureldine / AFP
Recentemente, o Napoli, da Itália, também tentou contratar o atleta nesta janela de transferências, mas não teve sucesso nas tratativas com os sauditas, e o clube espanhol conseguiu avançar na negociação.
No mercado, o Flamengo priorizava a contratação de um centroavante. Após a renovação de Kaio Jorge, o Rubro-Negro manifestou interesse em Marcos Leonardo, mas não apresentou proposta oficial.
Revelado pelo Santos, o atacante está no futebol saudita há duas temporadas. Por lá, soma 40 gols e três assistências em 59 jogos. Ele também teve passagem pelo Benfica, de Portugal.
