Marcos Leonardo soma 11 gols em 18 jogos pelo Al-Hilal nesta temporadaFayez Nureldine / AFP

Publicado 01/02/2026 13:16

O Atlético de Madrid encaminhou, no último sábado (31), a contratação de Marcos Leonardo, antigo alvo do Flamengo. O atacante de 22 anos pertence ao Al-Hilal e chegará à equipe espanhola por empréstimo, com opção de compra de aproximadamente 40 milhões de euros (cerca de R$ 250 milhões). A tendência é que o jogador viaje à Espanha na próxima semana para realizar exames médicos.

Recentemente, o Napoli, da Itália, também tentou contratar o atleta nesta janela de transferências, mas não teve sucesso nas tratativas com os sauditas, e o clube espanhol conseguiu avançar na negociação.



No mercado, o Flamengo priorizava a contratação de um centroavante. Após a renovação de Kaio Jorge, o Rubro-Negro manifestou interesse em Marcos Leonardo, mas não apresentou proposta oficial.