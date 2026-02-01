Luis Zubeldía mandou a campo um Fluminense com time misto na vitória sobre o Botafogo, no Nilton Santos - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 01/02/2026 23:43 | Atualizado 01/02/2026 23:46



Luis Zubeldía saiu satisfeito do Nilton Santos com o Fluminense e com John Kennedy na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo , pelo Campeonato Carioca. Apesar de ter mandado a campo uma equipe mista, o técnico viu o Tricolor ser superior contra os reservas do Glorioso e criar mais chances de gol para vencer o clássico.

"Foi uma partida difícil, mas tivemos mais situações claras para poder vencer, e fomos justos ganhadores. Dentro de uma partida que jogamos bem, foi parelho, mas as tivemos as situações mais claras. Fomos justos vencedores", analisou.

O treinador escalou apenas cinco titulares e manteve o número após todas as substituições, com a preocupação de evitar desgaste físico. Afinal, na quinta-feira (5), o Fluminense enfrenta o Bahia, em Salvador, pela segunda rodada do Brasileirão.



"Falamos com as pessoas do departamento de rendimento e vemos alguns pontos, o perfil de cada jogador. Basicamente a tomada de decisão é por conta da comissão e não tem a ver com os jogadores. Tem que ser o melhor para a equipe.

Esse triunfo foi possível graças a John Kennedy, que mais uma vez mostrou oportunismo e marcou o terceiro gol na temporada, sendo o segundo em clássico (já abrira o placar no 2 a 1 contra o Flamengo, na semana passada).



"A boa notícia é ter um atacante como o John (Kennedy) para poder converter. Tivemos organização e conseguimos o resultado", comemorou.