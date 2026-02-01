Luis Zubeldía mandou a campo um Fluminense com time misto na vitória sobre o Botafogo, no Nilton SantosLucas Merçon / Fluminense
Zubeldía elogia John Kennedy e vê vitória justa: 'Situações mais claras'
Técnico do Fluminense se mostra satisfeito com desempenho de seu time misto
Fluminense define alvo e faz proposta por atacante da seleção do Gabão
Diretoria do Tricolor aposta em alto valor para reforçar o setor de ataque
Athletico-PR demonstra interesse na contratação de Everaldo, do Fluminense
Clube paranaense busca um centroavante para disputar posição com Kevin Viveros
Besiktas se interessa por Martinelli, mas Fluminense não pretende negociar
Tricolor só admite discutir a venda do volante na janela do meio do ano
Fluminense parabeniza Ganso por sete anos de clube: 'Obrigado pelo seu futebol'
Meia, de 36 anos, tem contrato até o fim de 2026
Fluminense acerta empréstimo de Lelê para o Pafos, do Chipre
Centroavante será emprestado pela terceira vez desde que foi contratado
