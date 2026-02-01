Denis Bouanga é destaque do Los Angeles FC na MLS e também da seleção do Gabão - AFP

Denis Bouanga é destaque do Los Angeles FC na MLS e também da seleção do GabãoAFP

Publicado 01/02/2026 21:28

O Fluminense encontra dificuldades para reforçar o ataque e resolveu investir pesado em busca de uma contratação. Após uma primeira negativa, o Tricolor fez nova proposta por Denis Bouanga, que atua pelo Los Angeles FC.



O time estadunidense, que disputou o Mundial de Clubes e enfrentou o Flamengo, não quis 12 milhões de dólares (cerca de R$ 62,7 milhões) para vender o atacante de 31 anos. Por isso, o Fluminense aumentou a proposta para 15 milhões de dólares (R$ 78,4 milhões) e aguarda por uma resposta, segundo o jornalista Tom Bogert.



Além do clube brasileiro, o Inter Miami também tem interesse em Bouanga, mas o los Angeles negou a oferta de 13 milhões de dólares (R$ 67,9 milhões).



Nascido na França, o atacante joga pela seleção do Gabão. Apesar de o Fluminense buscar um jogador com mais característica de centroavante, ele também atua pela esquerda, onde jogou melhor na carreira, assim como pela direita.



Mas Bouanga tem faro de artilheiro. Afinal, são 101 gols marcados em 152 partidas pelo Los Angeles FC. Ele é um dos destaques da MLS nos últimos anos.