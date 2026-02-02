Ignácio teve boa atuação em clássico - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ignácio teve boa atuação em clássicoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 02/02/2026 13:15

Rio - Considerada um Calcanhar de Aquiles do Fluminense neste começo de temporada, a defesa tricolor teve uma atuação segura no clássico contra o Botafogo e passou ilesa pela primeira vez em 2026. Ignácio e Freytes formaram a dupla titular no Nilton Santos.

"É sempre importante ter um perfil sem a bola. Estamos focados em ocupar bem os espaços, manter a intensidade ao longo do jogo, defender com a bola, sem forçar e ficar desequilibrado. São elementos que, quando se juntam, o seu rival não te causa tantos problemas defensivos", afirmou Luis Zubeldía.

O Fluminense perdeu sua grande referência no setor no ano passado, o zagueiro Thiago Silva, de 41 anos, que deixou o clube carioca, e acabou acertando com o Porto. Jemmes, que estava no Mirassol, foi contratado como reposição.

Além da boa atuação da dupla de zaga, os volantes Martinelli e Bernal também fora destaque na partida, além dos laterais Guga e Guilherme Arana, que apareceram bem na defesa e no ataque.