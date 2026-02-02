Ignácio teve boa atuação em clássicoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense faz jogo seguro e defesa ganha créditos para a temporada
Ignácio e Freytes foram titulares contra o Botafogo
Decisivo em clássicos, John Kennedy supera gols pelo Fluminense em 2025
Atacante vive melhor início da temporada da carreira e se diz pronto pra concorrência no ataque
Fábio comenta impacto do sintético após vitória do Fluminense: 'Exige adaptação'
Tricolor superou o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca
Saiba quem é Denis Bouanga, alvo do Fluminense para 2026
Atleta da seleção do Gabão é um dos destaques da MLS e marcou gol no Flamengo pela Copa do Mundo de Clubes
Zubeldía elogia John Kennedy e vê vitória justa: 'Situações mais claras'
Técnico do Fluminense se mostra satisfeito com desempenho de seu time misto
Fluminense define alvo e faz proposta por atacante da seleção do Gabão
Diretoria do Tricolor aposta em alto valor para reforçar o setor de ataque
