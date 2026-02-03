Matheus Reis em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 03/02/2026 17:25

Rio - O Fluminense está muito próximo de acertar a renovação de contrato do atacante Matheus Reis, uma das principais promessas formadas em Xerém. Clube e estafe já chegaram a um acordo, e a assinatura do novo vínculo deve acontecer nesta quarta-feira (4), segundo informações do 'ge'.



Integrado ao elenco profissional sob o comando de Luis Zubeldía, Matheus iniciou o ano de forma positiva. O jogador foi um dos destaques do Tricolor nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, desempenho que reforçou a confiança da comissão técnica e da diretoria em seu potencial.



O atleta, porém, enfrentou um período difícil em 2024, quando sofreu uma grave lesão no joelho direito durante treinamento no CT Carlos Castilho, em novembro. A recuperação levou cerca de um ano e adiou sua consolidação no elenco principal.



Após retornar aos gramados em 2025, pelo sub-20, o jovem voltou a ser observado de perto pela comissão técnica. No ano em que se lesionou, ele já havia sido apontado pelo jornal inglês 'The Guardian' como um dos jogadores mais promissores do mundo.

Nascido no México, o atacante tem dupla nacionalidade. Integrante da chamada “Esquadrilha 07”, geração vista internamente como uma das mais promissoras da história de Xerém, Matheus Reis é tratado como um ativo valioso para os próximos anos.