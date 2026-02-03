Ao todo, Facundo Bernal soma uma assistência em 68 jogos pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Fluminense recusa proposta do Betis por Facundo Bernal
Clube espanhol ofereceu 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões) pelo volante uruguaio
Diretor do LAFC comenta interesse do Fluminense em Bouanga: 'Precisamos atender esses pontos'
Em entrevista coletiva, John Thorrington detalhou como funciona o processo para definir transferências do clube
Decisivo em clássicos, John Kennedy supera gols pelo Fluminense em 2025
Atacante vive melhor início da temporada da carreira e se diz pronto pra concorrência no ataque
Fluminense faz jogo seguro e defesa ganha créditos para a temporada
Ignácio e Freytes foram titulares contra o Botafogo
Fábio comenta impacto do sintético após vitória do Fluminense: 'Exige adaptação'
Tricolor superou o Botafogo por 1 a 0, no Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca
Saiba quem é Denis Bouanga, alvo do Fluminense para 2026
Atleta da seleção do Gabão é um dos destaques da MLS e marcou gol no Flamengo pela Copa do Mundo de Clubes
