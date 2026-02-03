Ao todo, Facundo Bernal soma uma assistência em 68 jogos pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Ao todo, Facundo Bernal soma uma assistência em 68 jogos pelo Fluminense

Rio - O Fluminense recusou uma proposta do Betis, da Espanha, por Facundo Bernal. O valor oferecido - 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões) - até agradou à diretoria tricolor, mas não houve acordo com o Defensor Sporting, do Uruguai, que detém 40% dos direitos econômicos do meio-campista. As informações são do jornalista César Luis Merlo.

Comprado por 3,6 milhões de dólares (R$ 20 milhões), o uruguaio chegou ao Fluminense em agosto de 2024 para substituir André, vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra.

Ao todo, Facundo Bernal soma uma assistência em 68 jogos pelo Tricolor, 36 como titular.