Denis Bouanga está em alta no Los Angeles FC - Divulgação / LAFC

Denis Bouanga está em alta no Los Angeles FCDivulgação / LAFC

Publicado 02/02/2026 10:34 | Atualizado 02/02/2026 11:00

Rio — O Fluminense fez uma nova proposta pelo atacante Denis Bouanga, do Los Angeles FC, após uma primeira negativa. O Tricolor está com dificuldades para reforçar o setor de ataque e, para comprar o jogador, propôs 15 milhões de dólares (R$ 78,4 milhões) ao clube norte-americano. Confira, a seguir, características do atleta, apontado como um dos destaques da MLS, a liga nacional dos Estados Unidos.

Bouanga tem 31 anos. Ele nasceu na França e é um atacante versátil: se destacou jogando como ponta-esquerda, mas pode fazer outras funções, como a de centroavante e ponta-direita.



Começou sua carreira em 2013, passando por clubes do futebol francês como Mulsanne, Strasbourg, Lorient e Olympique, até ser contratado pelo tradicional Saint-Étienne, em 2019. Três anos depois, em 2022, o atleta se transferiu ao Los Angeles FC.

Logo, se tornou um dos jogadores mais relevantes da MLS, com 101 gols e 42 assistências em 152 partidas pelo clube, de acordo com a plataforma "Transfermarkt". Ele também foi o artilheiro da Liga dos Campeões da CONCACAF 2022/23, com sete gols, e conquistou a MLS Cup em 2022.



Bouanga também tomou os noticiários brasileiros durante a Copa do Mundo de Clubes, ao marcar um gol contra o Flamengo, na fase de grupos do torneio. Aos 39 minutos do segundo tempo, abriu o placar da partida, que terminou empatada em 1 a 1.



Ele atua pela seleção do Gabão desde 2017. Na equipe nacional, marcou 17 gols e sete assistências em 53 partidas.