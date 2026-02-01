O Athletico-PR manifestou interesse na contratação de Everaldo, do Fluminense, e planeja iniciar negociações com o Tricolor nos próximos dias. A expectativa do clube paranaense é contratar um centroavante para disputar posição com Kevin Viveros. A informação foi divulgada pela ESPN neste domingo (1).
No entanto, o Tricolor só aceita negociar o centroavante após contratar um novo camisa 9. Recentemente, o Fluminense negociou a saída de Lelê para o Pafos, do Chipre, e perdeu mais um jogador da posição. A tendência é que o clube carioca busque um centroavante “de peso” para ser a solução no ataque.
Apesar de ser bastante cobrado pela torcida, nos bastidores a diretoria do Tricolor gosta do jogador. Everaldo é elogiado pela entrega e bem avaliado pelo técnico Luís Zubeldía, mas a equipe ainda vê a necessidade de trazer um novo nome para o setor ofensivo.
Everaldo chegou ao Fluminense no início de 2025. No total, ele entrou em campo em 61 partidas, marcou nove gols e deu três assistências com a camisa tricolor. O atacante tem contrato com o clube até o fim de 2026.
