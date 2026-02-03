Denis Bouanga é um dos principais nomes do Los Angeles FC na liga dos Estados Unidos e um jogador fundamental na seleção do Gabão - AFP

Publicado 03/02/2026 07:34

Rio — O diretor do Los Angeles FC, John Thorrington, falou sobre o interesse do Fluminense no atacante do clube, Denis Bouanga. Em coletiva de pré-temporada nos Estados Unidos nesta segunda-feira (2), ele não descartou vender o jogador, mas ressaltou que ainda não há negócios fechados para a compra do atleta.

"Existe interesse em muitos dos nossos jogadores. Não vou falar especificamente, mas vale discutir nosso processo. Temos que garantir que a parte financeira funcione. Depois entender o quão dramaticamente afeta a qualidade do time e se temos reposição. Nada aconteceu com Denis porque precisamos atender todos esses pontos", disse.

Detalhes da negociação

O Fluminense está em negociações para contratar Bouanga. O clube norte-americano não aceitou a primeira proposta, de 12 milhões de dólares (cerca de R$ 62,7 milhões), o que levou o Tricolor a aumentar a oferta para 15 milhões de dólares (R$ 78,4 milhões), segundo o jornalista Tom Bogert.

O atacante do Gabão, de 31 anos, é um dos destaques da MLS, o campeonato nacional dos Estados Unidos: são 101 gols marcados em 152 partidas pela equipe. É um jogador versátil, que se destaca na ponta-esquerda, mas também pode jogar de centroavante e ponta-direita.