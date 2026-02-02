John Kennedy marcou contra o Botafogo o segundo gol em clássicos em 2026 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 02/02/2026 14:22

decisão de antecipar o início da pré-temporada, antes da data de apresentação prevista para o grupo 2 do elenco, surtir efeito em 2026. Apesar de ter feito o mesmo no ano passado, o desempenho até o momento já é melhor do que todo o 2025, com três gols marcados, contra Madureira, Flamengo e o mais recente garantiu a vitória do Fluminense por

John Kennedy vê a, antes da data de apresentação prevista para o grupo 2 do elenco, surtir efeito em 2026. Apesar de ter feito o mesmo no ano passado, o desempenho até o momento já é melhor do que todo o 2025, com, contra Madureira, Flamengo e o mais recente garantiu a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Botafogo

E esse começo animador acontece justamente em um momento em que a diretoria tricolor busca um novo centroavante para o elenco. Enquanto o reforço não chega, o atacante de 23 anos vai ganhando oportunidades e minutos em campo para provar que torcida e time podem confiar nele, apesar das críticas que recebeu pelo desempenho em 2025.



"É ano de oportunidade. Fluminense é clube grande vai sempre haver pressão, A torcida espera, tem que pressionar. Vai contratar e isso é bom, porque eleva o nível do elenco, estou aqui para disputar a vaga", avisou em entrevista ao Sportv na saída de campo.



2025, por exemplo, quando marcou apenas duas vezes em 20 jogos no segundo semestre, quando retornou de passagem frustrante pelo Pachuca, do México.

Para John Kennedy, 2026 é o melhor início de temporada que teve pelo Fluminense, o que o fez receber elogios do técnico Luis Zubeldía . São três gols em apenas seis partidas, muito diferente deno segundo semestre, quando retornou de passagem frustrante pelo Pachuca, do México.

"Desde o ano passado eu já tinha mudado, mas as coisas não estavam acontecendo. Agora estou com a confiança melhor", avaliou.