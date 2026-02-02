Fábio falou sobre o impacto do gramado sintético - Lucas Merçon

Publicado 02/02/2026 13:07





Leia mais: Saiba quem é Denis Bouanga, alvo do Fluminense para 2026 “A mudança de direção, principalmente no gramado sintético, exige um esforço maior, porque a grama não cede. No gramado natural, mesmo mudando de direção com muita força, o campo acaba cedendo um pouco. A gente precisa treinar em um grau alto de dificuldade, mas o treinamento nunca reproduz exatamente o que acontece no jogo”, afirmou Fábio.

“A bola é diferente em cada competição. Estamos jogando o Campeonato Carioca, depois vem o Campeonato Brasileiro e, em seguida, a Libertadores. A equipe precisa estar preparada para se adaptar, independentemente do gramado, e ser consistente tanto no sintético quanto na grama natural, jogando em casa ou fora. É isso que o campeonato exige”, completou o goleiro.



O Fluminense garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Carioca. Agora, vira a chave para a segunda rodada do Brasileirão. O próximo compromisso será contra o Bahia, quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.