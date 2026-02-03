Fluminense pode conquistar o título da Taça Guanabara pela terceira vez nos últimos cinco anosLucas Merçon/Fluminense FC

Rio - O Fluminense está perto de conquistar a Taça Guanabara pela 13ª vez na história. Líder do Grupo A e também da classificação geral da fase classificatória, o Tricolor pode levantar o troféu no próximo domingo (8), às 20h30 (de Brasília), contra o Maricá, no Maracanã, pela última rodada.
Nos últimos quatro anos, o Fluminense conquistou o título da Taça Guanabara em duas oportunidades — em 2022 e 2023, quando também foi campeão carioca. Nos últimos dois anos, o Flamengo ficou com a taça. O troféu está sob domínio da dupla Fla-Flu desde 2020.
O último campeão sem ser Fluminense ou Flamengo foi o Vasco, em 2019. O Cruz-Maltino interrompeu o que poderia ser uma sequência ainda maior, já que o Tricolor das Laranjeiras conquistou a Taça Guanabara em 2017 e o Rubro-Negro venceu em 2018. Portanto, são quase nove anos de domínio.
Caso confirme o título da Taça Guanabara, será o terceiro nos últimos cinco anos. Além disso, o Fluminense também vai igualar o Vasco como o segundo maior campeão, com 13. O Flamengo é o maior campeão do turno com 25, enquanto o Botafogo tem apenas oito. America, Americano e Volta Redonda tem um cada.
O Fluminense precisa de uma vitória simples sobre o Maricá para conquistar o título da Taça Guanabara. O Tricolor pode conquistar o título mesmo em caso de empate ou derrota, mas teria que secar Volta Redonda, Botafogo e Bangu, que são as únicas ameaças.
