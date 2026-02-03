Martinelli em ação pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Martinelli em ação pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 03/02/2026 15:06

Rio - O Fluminense não pretende negociar Martinelli neste momento e trata o volante como um dos ativos mais valiosos do elenco. Segundo informações do jornalista Victor Lessa, o jogador de 24 anos é visto internamente como uma peça estratégica, e a diretoria trabalha com a expectativa de valorização do atleta a partir de uma possível convocação para a seleção brasileira.

A confiança do clube passa pelo radar da comissão técnica da CBF. A presença de Carlo Ancelotti no Maracanã, durante a vitória sobre o Grêmio, na última quarta-feira (28), reforçou essa ideia. O técnico da Seleção observou o camisa 8 de perto, que já havia aparecido anteriormente em listas de pré-convocados.

Internamente, entende-se que uma negociação só deve ser considerada mais adiante, caso a projeção do ativo cresça ainda mais no cenário nacional e internacional. O Tricolor das Laranjeiras, com isso, não descarta uma venda no futuro, mas apenas em um contexto de maior valorização esportiva e financeira.

O interesse do mercado, no entanto, já existe. Recentemente, o Besiktas, da Turquia, manifestou interesse pelo brasileiro, de acordo com informações da 'ESPN'. Ainda assim, a diretoria tricolor não demonstrou disposição para negociar o jogador neste momento.

Revelado em Xerém, Martinelli construiu uma trajetória sólida no clube. Ele soma 298 partidas oficiais pelo Fluminense, liderando a estatística no elenco atual. No currículo, conquistou a Libertadores e a Recopa Sul-Americana em 2023, além dos Cariocas de 2022 e 2023.