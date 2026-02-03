Denis Bouanga está em alta no Los Angeles FCDivulgação / LAFC
Fluminense aumenta valor à vista e se aproxima de acordo por Bouanga
Tricolor está otimista pela contratação do atacante
Com oferta do Palmeiras, Arias prioriza Fluminense e negociação com Bouanga é travada
Colombiano estaria decidido a voltar para o futebol brasileiro
Fluminense segue na briga pela contratação de Nino, que negocia com o Palmeiras
Zenit, no entanto, avisou que pretende contar com o defensor até o fim do Campeonato Russo, em maio
Além de Arias, outro campeão pelo Fluminense em 2023 se aproxima do Palmeiras
Clube paulista avança em negociação por zagueiro Nino e tenta antecipar a liberação do Zenit
Fluminense tem até esta quarta-feira para cobrir oferta do Palmeiras por Jhon Arias
Agora no Wolverhampton, meia-atacante tem em mãos uma proposta milionária do Verdão
Fluminense acerta empréstimo de promessa para clube dos Estados Unidos
Volante atuará pela segunda equipe do Houston Dynamo
