Denis Bouanga está em alta no Los Angeles FCDivulgação / LAFC

Publicado 03/02/2026 22:55

Rio - O Fluminense conseguiu avançar na negociação para contratar o atacante Denis Bouanga, do Los Angeles FC, dos Estados Unidos. O Tricolor ofereceu uma entrada à vista mais alta e se aproximou de um acordo com o clube americano, de acordo com a "Itatiaia".

Inicialmente, o Fluminense sinalizou com 12 milhões de dólares (R$ 63,2 milhões), que foi rejeitada. O Los Angeles FC já havia recusado uma proposta de 13 milhões de dólares (R$ 68,1 milhões) do Inter Miami e definiu o preço de 15 milhões de dólares (R$ 79 milhões) pelo jogador.

O Fluminense, então, fez uma proposta de 15 milhões de dólares (R$ 79 milhões) ao Los Angeles FC para contratar o atacante. A segunda oferta tricolor agradou, mas ainda há um impasse em relação a forma de pagamento. O Los Angeles FC exige parte do pagamento à vista.

Nas últimas horas, o Fluminense aumentou a parcela à vista para tentar chegar a um acordo com o Los Angeles FC. Os clubes seguem conversando. Há otimismo para a negociação terminar com um final feliz para os tricolores nos próximos dias.

Nascido na França, Bouanga também é gabonês. Apesar disso, iniciou sua carreira no futebol francês. O atacante, de 31 anos, fez base no Lens e Lorient, onde subiu para o profissional. Depois, passou por Strasbourg, Tours, Nimes e Saint-Etienne. Desde 2022, defende o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Na Major League Soccer, Bouanga se tornou um dos principais destaques. Por lá, o atacante gabonês soma 101 gols e 42 assistências em 152 jogos. Em 2025, marcou 32 gols e 12 assistências em 46 partidas. Na liga americana, marcou 26 gols, atrás apenas de Messi, que fez 35.