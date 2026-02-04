Nino jogou pelo Fluminense de 2019 a 2023 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio — O Fluminense segue interessado em repatriar o zagueiro Nino, que deixou o Tricolor no início de 2024 rumo ao Zenit, da Rússia. No entanto, o Tricolor esbarra na concorrência do Palmeiras, que está avançando nas negociações com o jogador de 28 anos e o trata como prioridade para reforçar o sistema defensivo, conforme informações do "ge".

Entretanto, a equipe russa avisou ao time carioca que pretende contar com o defensor até o fim do Campeonato Russo, em maio. A janela de transferências no Brasil fica aberta até 3 de março, e portanto, se o atleta não for contratado até esse dia, os clubes só poderão inscrevê-lo quando ela reabrir, em 20 de julho, após a Copa do Mundo.

Nino chegou a abrir conversas com o Fluminense no fim do ano passado, mas as conversas esfriaram após o Zenit recusar liberá-lo antes do fim da liga nacional. Na ocasião, além do Palmeiras, o Cruzeiro foi um dos interessados no zagueiro.



Trajetória de sucesso



Revelado no Criciúma em 2016, Nino defendeu o Fluminense de 2019 a 2023. O jogador foi capitão do clube carioca na conquista da Libertadores e peça fundamental na campanha do Tricolor no título inédito.