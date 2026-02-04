Nino em campo com a camisa do Zenit - Divulgação / Zenit

Publicado 04/02/2026 09:41

inda precisa convencer o Zenit a liberá-lo agora.

O Palmeiras está à frente do Fluminense para contratar Jhon Arias e também pode levar a melhor por Nino. Afinal, o clube paulista está em conversas adiantadas para comprar o zagueiro, mas a

Os russos não costumam facilitar negociações, ainda mais com um jogador titular. Entretanto, há otimismo no Palmeiras diante da proposta apresentada - que não foi revelada, mas pode girar em torno de 13 milhões de euros (cerca de R$ 80,2 milhões). Mesmo que Nino não seja liberado nesta janela de transferências, o Alviverde está disposto a já fazer o pagamento agora, para a chegada do reforço após maio, quando acaba a temporada russa. A informação é do site 'ge'.



Entretanto, o objetivo é contratá-lo agora. Para isso, representantes do clube brasileiro viajaram a Abu Dhabi, onde a delegação russa está disputando um torneio, para tentar fechar a contratação.



O zagueiro é o principal nome desejado para reforçar a zaga do Fluminense, que em conversas com o Zenit entendeu que só conseguiria fechar a negociação a partir de maio. Ele deixou o clube em 2024, por 5 milhões de euros (R$ 27 milhões à época).



