Nino em campo com a camisa do ZenitDivulgação / Zenit
Além de Arias, outro campeão pelo Fluminense em 2023 se aproxima do Palmeiras
Clube paulista avança em negociação por zagueiro Nino e tenta antecipar a liberação do Zenit
Fluminense tem até esta quarta-feira para cobrir oferta do Palmeiras por Jhon Arias
Agora no Wolverhampton, meia-atacante tem em mãos uma proposta milionária do Verdão
Fluminense aumenta valor à vista e se aproxima de acordo por Bouanga
Tricolor está otimista pela contratação do atacante
Fluminense acerta empréstimo de promessa para clube dos Estados Unidos
Volante atuará pela segunda equipe do Houston Dynamo
Fluminense encaminha renovação de joia da base
Atacante da geração 2007 de Xerém amplia vínculo até 2030
Fluminense pode conquistar a Taça Guanabara pela terceira vez nos últimos cinco anos
Desde 2020, troféu ficou nas mãos da dupla Fla-Flu
