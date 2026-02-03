Jhon Arias em ação pelo Wolverhampton - Justin Tallis / AFP

Jhon Arias em ação pelo WolverhamptonJustin Tallis / AFP

Publicado 03/02/2026 21:00 | Atualizado 03/02/2026 21:00

Rio - O Palmeiras formalizou nesta terça-feira (3) uma proposta por Jhon Arias, do Wolverhampton, da Inglaterra. O Alviverde ofereceu 25 milhões de euros (R$ 154,8 milhões) e aguarda uma resposta do meia-atacante colombiano, de acordo com o "ge".

O Wolverhampton se mostrou disposto a fazer negócio, mas jogador ainda não definiu futuro. Nem mesmo o fechamento da janela na Europa seria um problema para os ingleses. Nos últimos dias, as conversas se intensificaram tanto com o clube inglês quanto com o estafe do jogador colombiano.

Há outro impasse no negócio. O Fluminense tem uma cláusula de preferência de compra, caso Arias decida sair do time inglês. Em entrevista coletiva, o presidente Mattheus Montenegro declarou que pretende exercer esta cláusula . Os clubes aguardam a resposta do jogador.

O Fluminense vendeu Arias em julho do ano passado por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação da época). Porém, o sonho de atuar na Europa não ocorreu da forma esperada. No Wolverhampton, Arias soma 29 jogos, dois gols e uma assistência.

Além do baixo desempenho do meia-atacante colombiano, o Wolverhampton também ocupa a lanterna do Campeonato Inglês. O clube tem apenas oito pontos em 24 jogos disputados e vê a segunda divisão cada vez mais de perto. Por isso, há a necessidade de fazer caixa visando a próxima temporada.