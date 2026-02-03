Jhon Arias em ação pelo WolverhamptonJustin Tallis / AFP
Palmeiras faz proposta por Arias e aguarda resposta; Fluminense tem prioridade
Wolverhampton, da Inglaterra, está disposto a negociar
Palmeiras faz proposta por Arias e aguarda resposta; Fluminense tem prioridade
Wolverhampton, da Inglaterra, está disposto a negociar
Ex-goleiro do Vasco acerta com clube espanhol
Jovem chega ao futebol europeu após passagem pelo América-MG
Saiba quais serão as cidades-sede do futebol nos Jogos Olímpicos de 2028
Torneio será disputado em vários lugares dos Estados Unidos, incluindo Nova York
Coritinthians recua, e negociação com o Flamengo por Allan não avança
Rubro-Negro pediu taxa para liberar o volante, e o Timão não gostou
Arsenal vence Chelsea e garante vaga na final da Copa da Liga Inglesa após seis anos
Havertz marcou o gol da vitória no último lance da partida
Newell's Old Boys planeja contratar Messi por seis meses em 2027
Atacante, de 38 anos, tem contrato com o Inter Miami
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.