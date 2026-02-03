Messi tem contrato com o Inter Miami até 2028 - Divulgação / Inter Miami

Publicado 03/02/2026 19:20 | Atualizado 04/02/2026 01:25

Rio - O atacante Lionel Messi, de 38 anos, poderá atuar no futebol argentino antes de encerrar a carreira. Este é o desejo do Newell’s Old Boys, clube que o craque defendeu quando criança, antes de se transferir para o Barcelona. O desejo foi exposto pelo vice-presidente Juan Manuel Medina.

"Estamos trabalhando para que Leo jogue pelo Newell's no primeiro semestre de 2027, mas por enquanto não há nada além disso", afirmou em entrevista canal "TN".

A situação para ocorrer precisaria de um acordo com o Inter Miami. Lionel Messi tem contrato com a equipe dos Estados Unidos até dezembro de 2028.

Lionel Messi viveu em 2025 o seu melhor ano pelo Inter Miami. No total, o argentino entrou em campo em 49 partidas, anotou 43 gols e deu 26 assistências.