Messi tem contrato com o Inter Miami até 2028Divulgação / Inter Miami

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O atacante Lionel Messi, de 38 anos, poderá atuar no futebol argentino antes de encerrar a carreira. Este é o desejo do Newell’s Old Boys, clube que o craque defendeu quando criança, antes de se transferir para o Barcelona. O desejo foi exposto pelo vice-presidente Juan Manuel Medina.
LEIA MAIS: Guardiola ironiza ao falar dos gastos em contratações do Manchester City
"Estamos trabalhando para que Leo jogue pelo Newell's no primeiro semestre de 2027, mas por enquanto não há nada além disso", afirmou em entrevista canal "TN".
LEIA MAIS: Libertadores começa nesta terça-feira; confira os confrontos da primeira fase
A situação para ocorrer precisaria de um acordo com o Inter Miami. Lionel Messi tem contrato com a equipe dos Estados Unidos até dezembro de 2028. 
LEIA MAIS: Ídolo do Palmeiras, Raphael Veiga é anunciado pelo América do México
Lionel Messi viveu em 2025 o seu melhor ano pelo Inter Miami. No total, o argentino entrou em campo em 49 partidas, anotou 43 gols e deu 26 assistências.