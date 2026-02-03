Cafu defendeu o Milan de 2003 a 2008 - Lucas Figueredo/CBF

Cafu defendeu o Milan de 2003 a 2008Lucas Figueredo/CBF

Publicado 03/02/2026 22:00

Rio - Bicampeão mundial e capitão do penta, Cafu participará do "Jogo das Celebridades" no fim de semana do All Star Game, o "Jogo das Estrelas", da NBA. O ex-jogador jogará no time dos irmãos Antetokounmpo. O evento acontecerá entre os dias 13 e 15 de janeiro, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O "Jogo das Celebridades" conta com a presença de personalidades do esporte e outros meios. No time de Cafu, por exemplo, nomes como Amon-Ra St. Brown, jogador de futebol americano do Detroit Lions, o jornalista Shams Charania e o ator e comediante Keegan-Michael Key estão escalados.

O time de Cafu terá como técnicos Giannis Antetokounmpo e seus irmãos Thanasis e Alex, além do jogador de beisebol Mookie Betts. Os irmãos jogam no Milwaukee Bucks, mas a relação com a franquia não anda sendo boa. Principal estrela do time, Giannis já pediu para ser trocado com outra franquia.

No primeiro dia do fim de semana, acontecerá o "Jogo das Celebridades". Já no dia 14, é a vez dos desafios, como campeonato de habilidades, três pontos e enterradas. Por fim, no dia 15, é a vez do "Jogo das Estrelas", com os principais craques da NBA na atualidade.