Cafu defendeu o Milan de 2003 a 2008Lucas Figueredo/CBF
Cafu participará do 'Jogo das Celebridades' do All-Star Game da NBA
Capitão do penta jogará no time dos irmãos Antetokounmpo
Flamengo deve ter mudanças contra Internacional e tenta encerrar sequência de derrotas
Rubro-Negro perdeu os últimos três jogos da temporada
Palmeiras faz proposta por Arias e aguarda resposta; Fluminense tem prioridade
Wolverhampton, da Inglaterra, está disposto a negociar
Ex-goleiro do Vasco acerta com clube espanhol
Jovem chega ao futebol europeu após passagem pelo América-MG
Saiba quais serão as cidades-sede do futebol nos Jogos Olímpicos de 2028
Torneio será disputado em vários lugares dos Estados Unidos, incluindo Nova York
Coritinthians recua, e negociação com o Flamengo por Allan não avança
Rubro-Negro pediu taxa para liberar o volante, e o Timão não gostou
