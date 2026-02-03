Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 03/02/2026 21:30

Rio - Sem vencer há três jogos, o Flamengo tenta espantar a crise no início da temporada nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), contra o Internacional, no Maracanã, pela 2ª rodada do Brasileirão. O técnico Filipe Luís terá força máxima à disposição, com exceção do volante Jorginho, suspenso.

O técnico Filipe Luís deve manter a estrutura do time, mas fará algumas mudanças por causa do desgaste. Com isso, o Flamengo deve ir a campo com Rossi; Royal (Varela), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro.

Este será o primeiro jogo após a derrota para o Corinthians na Supercopa do Brasil. Antes, o Flamengo ainda perdeu para o Fluminense no Carioca e para o São Paulo no Brasileirão. O Rubro-Negro tenta se recuperar e encerrar a pior sequência de derrotas desde 2023 — e também a pior com Filipe Luís.