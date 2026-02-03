Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
Flamengo deve ter mudanças contra Internacional e tenta encerrar sequência de derrotas
Rubro-Negro perdeu os últimos três jogos da temporada
Coritinthians recua, e negociação com o Flamengo por Allan não avança
Rubro-Negro pediu taxa para liberar o volante, e o Timão não gostou
Flamengo encaminha venda de Iago ao Orlando City, dos Estados Unidos
Rubro-Negro manterá porcentagem do zagueiro de olho em uma possível venda futura
Paquetá retorna ao Maracanã pelo Flamengo após sete anos; relembre como foi a despedida
Camisa 20 deve começar no banco de reservas contra o Internacional
Boto avalia perfil de contratações do Flamengo e mudança na 'realidade financeira'
Dirigente comentou sobre aumento nos investimentos em comparação à janela do início de 2025
Flamengo sofre terceira derrota seguida pela primeira vez com Filipe Luís
Rubro-Negro não perdia três jogos consecutivos desde 2023
