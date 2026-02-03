José Boto, dirigente do Flamengo - Divulgação / Flamengo

José Boto, dirigente do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 03/02/2026 08:59

Rio — O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, comentou sobre as últimas janelas de transferência do clube, que bateram recordes em valores, com investimentos em cerca de R$ 300 milhões tanto no meio de 2025 quanto no início de 2026. O dirigente falou, em entrevista ao "ge", que a realidade financeira no início do ano passado obrigava o clube a fazer contratações que passavam mais pela busca a atletas econômicos, como Juninho, que veio do Qarabag, Azerbaijão, por 5 milhões de euros (R$ 31 milhões).

"Quando eu cheguei, havia uma [outra] realidade financeira que obrigaria a um tipo de contratação que passaria muito pelo scouting. Com toda a reestruturação financeira feita pelo presidente, isso nos permite fazer janelas agressivas em que não precisamos tanto do scouting, ninguém precisa do scouting para trazer o Lucas Paquetá, então o clube mudou um pouco o patamar. Não quer dizer que não venha [jogador menos visado]. O Andrew não é propriamente um jogador super conhecido. O Vitão já é, mas é um jogador que eu já conhecia há muitos anos", disse.

Recentemente, o clube comprou Lucas Paquetá por 42 milhões de euros (R$ 260 milhões). O atleta se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Boto confessou que não tinha dimensão do tamanho que o Flamengo poderia ter no mercado e deu mais detalhes sobre o patamar que o Rubro-Negro atingiu.

"Quando você está em um clube com esta dimensão, culpa minha também por eu não ter tido a noção do que o Flamengo poderia fazer em termos de contratações e verba, é óbvio que hoje o scouting segue sendo importante, principalmente para jogadores mais jovens, da base, mas não é determinante no time principal. Até porque não poderia ser vendo o patamar a que chegamos, não é fácil encontrar jogadores que sirvam para o elenco e que acrescentem em um patamar de jogadores de 30, 40 milhões (de euros)."