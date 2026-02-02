Flamengo sofreu a terceira derrota consecutiva na temporada - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/02/2026 17:30

Rio - O Flamengo vive a sua primeira turbulência sob o comando do técnico Filipe Luís. Com a derrota para o Corinthians por 2 a 0 , neste último domingo (1), no Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil, o Rubro-Negro sofreu a terceira derrota seguida na temporada, algo que não acontecia desde 2023.

A última vez que o Flamengo perdeu três jogos seguidos aconteceu em abril de 2023. Na ocasião, o Rubro-Negro perdeu para o Aucas, do Equador, na Libertadores (2 a 1), para o Fluminense na final do Carioca (4 a 1) e para o Maringá pela Copa do Brasil (2 a 0). A sequência gerou a demissão do técnico Vitor Pereira.



Já a sequência atual conta com derrotas para o Fluminense pelo Carioca (2 a 1), São Paulo pelo Brasileirão (2 a 1) e Corinthians pela Supercopa do Brasil (2 a 0). Com isso, também é a primeira vez que o Flamengo sofre três derrotas consecutivas desde que Filipe Luís assumiu o comando, em outubro de 2024.

Após o vice na Supercopa do Brasil, o Flamengo liga o alerta. O Rubro-Negro também está ameaçado no Carioca e corre risco de disputar o quadrangular contra o rebaixamento. Para evitar isso, precisa torcer contra os rivais da mesma chave e vencer o Sampaio Corrêa na última rodada, dia 7.

O Flamengo tenta encerrar a sequência negativa na próxima quarta-feira (4), quando volta a campo contra o Internacional, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. O Colorado também estreou com derrota diante do Athletico-PR, no Beira-Rio.

