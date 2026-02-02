Derrota para o Corinthians marcou a reestreia de Lucas Paquetá pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Brasília - Lucas Paquetá lamentou o gol perdido pelo Flamengo na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, no último domingo (1º), no Mané Garrincha, pela decisão da Supercopa Rei. O meio-campista teve chance de ouro para deixar tudo igual no placar, mas desperdiçou e, pouco depois, viu Yuri Alberto balançar a rede e selar o título do Timão.
Tudo aconteceu já nos acréscimos da etapa final. O camisa 20 recebeu cruzamento de Ayrton Lucas, matou na coxa esquerda e, da entrada da pequena área, livre de marcação, finalizou por cima da meta defendida por Hugo Souza. 
"Eu estava ansioso para fazer o gol. Não tem desculpa. Tenho que fazer o gol. Escolhi um gesto que não era o melhor ali no momento e acabei errando. Vou trabalhar muito para poder colocar a bola para dentro na próxima oportunidade", declarou o jogador, após o confronto.
A final contra o Corinthians marcou a reestreia de Lucas Paquetá pelo Flamengo. Comprado ao West Ham, da Inglaterra, por 42 milhões de euros (mais de R$ 260 milhões), o meio-campista foi anunciado como reforço do Rubro-Negro no fim da semana passada. Ele, inclusive, tornou-se a contratação mais cara da história do futebol brasileiro.