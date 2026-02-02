Derrota para o Corinthians marcou a reestreia de Lucas Paquetá pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Lucas Paquetá explica gol perdido pelo Flamengo na Supercopa Rei: 'Estava ansioso'
Meio-campista teve chance de ouro já nos acréscimos, mas mandou por cima e viu Yuri Alberto, pouco depois, selar o título do Corinthians
Depay reclama de arbitragem em gol anulado contra Flamengo: 'Onde está o VAR?'
Lance na Supercopa Rei gerou polêmica
Jornal espanhol destaca 'primeira crise de Filipe Luís' depois de derrota do Flamengo
Rubro-Negro perdeu o título da Supercopa do Brasil
José Boto revela detalhes da negociação por Paquetá: 'Iniciativa parte dele'
Diretor de futebol também comentou sobre próximos passos do Flamengo no mercado
CBF explica análise do VAR na expulsão de Carrascal em Flamengo x Corinthians
Entidade também comentou sobre queda de energia na cabine do árbitro de vídeo durante o intervalo da partida
Filipe Luís não culpa preparação do Flamengo e avalia expulsão: 'Nunca tinha visto'
Técnico do Rubro-Negro não busca desculpas para momento ruim do time, com derrotas seguidas
