Derrota para o Corinthians marcou a reestreia de Lucas Paquetá pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Derrota para o Corinthians marcou a reestreia de Lucas Paquetá pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/02/2026 13:01

Tudo aconteceu já nos acréscimos da etapa final. O camisa 20 recebeu cruzamento de Ayrton Lucas, matou na coxa esquerda e, da entrada da pequena área, livre de marcação, finalizou por cima da meta defendida por Hugo Souza.

"Eu estava ansioso para fazer o gol. Não tem desculpa. Tenho que fazer o gol. Escolhi um gesto que não era o melhor ali no momento e acabei errando. Vou trabalhar muito para poder colocar a bola para dentro na próxima oportunidade", declarou o jogador, após o confronto.