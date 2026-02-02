Carrascal acabou expulso no intervaloGilvan de Souza/Flamengo
A CBF afirmou que a checagem foi concluída quando os jogadores já haviam descido para o intervalo e que a Fifa autoriza a intervenção do VAR em casos de conduta violenta a qualquer momento da partida, inclusive após o reinício do jogo.
"Inicialmente, as imagens disponíveis não apresentavam evidência conclusiva, razão pela qual o primeiro tempo foi encerrado normalmente. Ainda durante os procedimentos, uma nova checagem permitiu a identificação clara da infração, o que fundamentou a recomendação de revisão para que o árbitro pudesse avaliar e a consequente expulsar o atleta", explica o comunicado.
A entidade informou ainda que houve uma queda de energia elétrica em diversos setores do estádio, inclusive na cabine do VAR, durante o intervalo do jogo. "O sistema de contingência (no-break) manteve a operação do VAR por aproximadamente 15 minutos. Como a energia na região não foi restabelecida prontamente a partida transcorreu sem o uso do VAR entre os 15 e os 34 minutos do segundo tempo", diz a nota.
O Corinthians abriu o placar no primeiro tempo, com Gabriel Paulista, de cabeça. No período em que o VAR esteve fora do ar, o time alvinegro ampliou com Yuri Alberto, mas a arbitragem assinalou impedimento. Ainda assim, o camisa 9 voltou a balançar as redes nos acréscimos e garantiu a vitória por 2 a 0.
Ainda de acordo com a CBF, "a arbitragem cumpriu integralmente os protocolos internacionais, com comunicação aos capitães e aos treinadores das duas equipes" e "a Comissão de Arbitragem reforça que todas as decisões tomadas em campo seguiram rigorosamente as Regras do Jogo, sem qualquer prejuízo técnico ou esportivo à partida."
