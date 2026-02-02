Filipe Luís sofreu terceira derrota seguidaReprodução / AS

Rio - A derrota do Flamengo para o Corinthians na final da Supercopa Rei repercutiu na imprensa espanhol. O jornal "AS" destacou o resultado e chamou de "primeira crise de Filipe Luís" no comando do Rubro-Negro. A participação do VAR na expulsão de Jorge Carrascal também foi abordada.
"A carreira de Filipe Luís como treinador tem sido um sonho que ultrapassou as expectativas até dos mais otimistas. No entanto, dificuldades surgiram e o técnico do Flamengo enfrenta o momento mais desafiador de sua curta trajetória. O Corinthians conquistou a Supercopa, o primeiro título do ano no Brasil, e o clube carioca venceu apenas uma das sete partidas disputadas em 2026, várias delas com jogadores sub-20. Gabriel Paulista foi o herói com o primeiro gol, e Yuri Alberto selou a vitória nos acréscimos", afirmou o diário.
O Rubro-Negro vem de três derrotas consecutivas. A série negativa começou no clássico contra o Fluminense e se ampliou com o tropeço para o São Paulo e posteriormente com a perda do título para o Timão.
"Uma Supercopa marcada por um incidente surreal, no qual Carrascal foi expulso por uma cotovelada em Bidon ocorrida no primeiro tempo, e o árbitro revisou o lance no VAR após um intervalo de 20 minutos e antes do início do segundo tempo", concluiu.