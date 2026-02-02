Filipe Luís sofreu terceira derrota seguidaReprodução / AS
Jornal espanhol destaca 'primeira crise de Filipe Luís' depois de derrota do Flamengo
Rubro-Negro perdeu o título da Supercopa do Brasil
José Boto revela detalhes da negociação por Paquetá: 'Iniciativa parte dele'
Diretor de futebol também comentou sobre próximos passos do Flamengo no mercado
CBF explica análise do VAR na expulsão de Carrascal em Flamengo x Corinthians
Entidade também comentou sobre queda de energia na cabine do árbitro de vídeo durante o intervalo da partida
Filipe Luís não culpa preparação do Flamengo e avalia expulsão: 'Nunca tinha visto'
Técnico do Rubro-Negro não busca desculpas para momento ruim do time, com derrotas seguidas
Rossi minimiza perda de título pelo Flamengo e foca no Brasileirão: 'Acontece'
Experiente goleiro não mostra preocupação com a sequência ruim do time em 2026
Léo Ortiz reclama do Flamengo no primeiro tempo: 'Faltou atitude'
Zagueiro também admite início difícil do Rubro-Negro em 2026
