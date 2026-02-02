Memphis Depay celebra título da Supercopa Rei - Reprodução / Instagram

Publicado 02/02/2026 12:42

Rio — O atacante Memphis Depay, do Corinthians, contestou o seu gol anulado na vitória sobre o Flamengo por 2 a 0, que garantiu à equipe paulista o título da Supercopa Rei neste domingo (1º). Em postagem nas redes sociais, o atleta questionou onde estava o VAR, que de acordo com a CBF, ficou fora do ar em uma parte do segundo tempo.

"Quando você é roubado de um gol em uma final. Onde está o VAR? Onde está o replay?", escreveu o atleta holandês, seguido de um emoji de risadas, em sua conta oficial, repostando um vídeo do lance, na madrugada desta segunda-feira (2).

Lance polêmico



Na jogada em questão, o Corinthians fazia um contra-ataque aos 13 minutos da etapa final. Livre dentro da área rubro-negra, Memphis aproveitou dois rebotes e na segunda oportunidade, empurrou ao fundo das redes. No entanto, o árbitro marcou impedimento de Yuri Alberto no início da jogada, quando o atleta recebeu o cruzamento de Matheus Bidu, mas o VAR já estava fora de operação e não traçou as linhas.

De acordo com a CBF, houve uma queda de energia elétrica em diversos setores do estádio, inclusive na cabine do VAR, durante o intervalo do jogo. "O sistema de contingência (no-break) manteve a operação do VAR por aproximadamente 15 minutos. Como a energia na região não foi restabelecida prontamente a partida transcorreu sem o uso do VAR entre os 15 e os 34 minutos do segundo tempo", disse, em nota.

Ainda de acordo com a entidade, "a arbitragem cumpriu integralmente os protocolos internacionais, com comunicação aos capitães e aos treinadores das duas equipes" e "a Comissão de Arbitragem reforça que todas as decisões tomadas em campo seguiram rigorosamente as Regras do Jogo, sem qualquer prejuízo técnico ou esportivo à partida."