Iago é o capitão do time sub-20 do FlamengoDivulgação / Conmebol
Iago tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, podendo assinar um pré-contrato no meio do ano. Em 2025, o atleta despertou interesse de clubes da Inglaterra e também do futebol brasileiro.
Revelado pelo Rubro-Negro, o defensor recebeu oportunidades no time titular nesta temporada: atuou em três jogos nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca e, inclusive, fez um gol contra a Portuguesa, na estreia, no empate por 1 a 1.
Em 2025, Iago foi um dos destaques do Flamengo na conquista do Mundial Sub-20, contra o Barcelona. Nos minutos finais da decisão, o zagueiro marcou de cabeça e levou o jogo para os pênaltis. Nas cobranças, converteu sua batida com uma cavadinha. Além do título mundial, o defensor também é bicampeão da Libertadores na categoria.
