Iago é o capitão do time sub-20 do FlamengoDivulgação / Conmebol

Publicado 02/02/2026 15:33

Rio – O Orlando City, dos Estados Unidos, avançou na contratação de Iago, do Flamengo. A tendência é que a equipe norte-americana realize reuniões com o Rubro-Negro nos próximos dias para tentar oficializar a transferência do zagueiro de 20 anos. A informação foi divulgada pela 'Coluna do Fla' nesta segunda-feira (2).

Iago tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, podendo assinar um pré-contrato no meio do ano. Em 2025, o atleta despertou interesse de clubes da Inglaterra e também do futebol brasileiro.



Revelado pelo Rubro-Negro, o defensor recebeu oportunidades no time titular nesta temporada: atuou em três jogos nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca e, inclusive, fez um gol contra a Portuguesa, na estreia, no empate por 1 a 1.