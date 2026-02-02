Jorge Carrascal é jogador do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 02/02/2026 13:42

Rio - O meia-atacante Jorge Carrascal, de 27 anos, que foi expulso na final da Supercopa Rei contra o Corinthians, no último domingo, deverá receber uma multa aplicada no salário do colombiano, de acordo com o regulamento interno do clube. As informações são do jornalista Mauro Cézar Pereira.

Carrascal foi expulso quando o Flamengo se organizava no gramado para iniciar a etapa final. Antes mesmo do soar do apito, o árbitro Rafael Rodrigo Klein aplicou o cartão vermelho. Tanto os jogadores quanto a comissão técnica do Rubro-Negro ficaram sem entender o motivo, e o árbitro indicou que a decisão ocorreu pela análise do VAR, que viu agressão no corintiano Breno Bidon.

A CBF afirmou que a checagem foi concluída quando os jogadores já haviam descido para o intervalo e que a Fifa autoriza a intervenção do VAR em casos de conduta violenta a qualquer momento da partida, inclusive após o reinício do jogo.

"Neste procedimento, foi identificada evidência de conduta violenta envolvendo o jogador nº 15 do Flamengo (Carrascal) contra o jogador nº 7 do Corinthians (Breno Bidon), em lance ocorrido fora da disputa da bola e com o jogo parado", diz trecho da nota divulgada pela CBF.

Em Brasília, o Flamengo foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0 a ficou com o vice-campeonato da Supercopa Rei. O Rubro-Negro vem de três derrotas seguidas na temporada. Além do Timão, o clube perdeu para Fluminense, pelo Carioca, e para o São Paulo, pelo Brasileiro.