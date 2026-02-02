Jorge Carrascal é jogador do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo deverá multar Carrascal por expulsão na final da Supercopa
Rubro-Negro foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0
Flamengo sofre terceira derrota seguida pela primeira vez com Filipe Luís
Rubro-Negro não perdia três jogos consecutivos desde 2023
Rossi lamenta expulsão de Carrascal em vice do Flamengo: 'Prejudicou muito'
Goleiro critica demora do VAR para confirmar cartão vermelho
Apresentado, Lucas Paquetá explica retorno e reforça amor pelo Flamengo: 'Minha casa'
Meio-campista comentou onde prefere jogar e revelou já ter conversado com Filipe Luís
Zagueiro do Flamengo entra no radar do Orlando City, dos Estados Unidos
Clube planeja reuniões com o Rubro-Negro para tentar oficializar a transferência do defensor de 20 anos
Ídolo do Flamengo aponta falha grave em 2026 e alerta: 'Reação precisa ser imediata'
Júnior vê problema físico como determinante no mau início da temporada e cobra mudança de atitude
