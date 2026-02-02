Rio - A expulsão de Carrascal na Supercopa do Brasil ainda tira o sono do Flamengo. Com um a menos durante todo o segundo tempo, o Rubro-Negro não teve forças para reagir e perdeu para o Corinthians por 2 a 0, neste domingo (1), no Mané Garrincha. O goleiro Rossi lamentou a expulsão e a demora do VAR para confirmar a decisão.
"Nos prejudicou muito (a expulsão). Planejamos jogar o segundo tempo com 11 jogadores, mas quando voltamos, teve a expulsão (do Carrascal). Ficaram na imagem por 15 minutos", disse o goleiro.
O lance ocorreu nos acréscimos da primeira etapa. O meio-campista Carrascal acertou uma cotovelada em Breno Bidon, quando o placar ainda estava 1 a 0 para o Corinthians. Com o atraso do VAR, o árbitro da partida Rafael Klein ordenou que as equipes fossem aos vestiários e encerrou o primeiro tempo. A expulsão só foi oficializada no retorno ao gramado, antes do início do segundo tempo.
O procedimento adotado está amparado no Livro de Regras 2025/26 e no Protocolo do VAR da Fifa. A entidade máxima do futebol autoriza a intervenção do VAR em casos de conduta violenta a qualquer momento da partida, inclusive após o reinício do jogo. Portanto, a arbitragem cumpriu integralmente os protocolos internacionais, com comunicação aos capitães e aos treinadores das duas equipes.
Com a derrota, o Flamengo acumula a terceira derrota seguida. Em 2026, o Rubro-Negro conquistou apenas uma vitória em sete jogos. O time comandado pelo técnico Filipe Luís retorna a campo na próxima quarta-feira (4), às 19h (de Brasília) contra o Internacional, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
