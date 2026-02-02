Júnior, ídolo do Flamengo, analisa o momento do clube - André Durão / GE

Júnior, ídolo do Flamengo, analisa o momento do clubeAndré Durão / GE

Publicado 02/02/2026 15:02 | Atualizado 02/02/2026 19:43





Na avaliação do ex-jogador, o desempenho abaixo do esperado passa menos pela parte técnica e mais pela condição física apresentada nos últimos jogos. Em publicação nas redes sociais, ele destacou a superioridade competitiva dos adversários recentes do time.



Leia mais: Flamengo deverá multar Carrascal por expulsão na final da Supercopa

Rio - O Flamengo vive um início irregular em 2026 e já acendeu o sinal de alerta dentro e fora de campo. A sequência de três derrotas consecutivas levou Júnior, ídolo do clube e comentarista do SporTV, a analisar o momento rubro-negro e apontar o que considera como principal entrave para a reação da equipe comandada por Filipe Luís.Na avaliação do ex-jogador, o desempenho abaixo do esperado passa menos pela parte técnica e mais pela condição física apresentada nos últimos jogos. Em publicação nas redes sociais, ele destacou a superioridade competitiva dos adversários recentes do time.

“Depois da terceira derrota seguida, muita gente pergunta onde está o Flamengo de 2025. A resposta, para mim, passa menos pela parte técnica e mais pela física. Flu, São Paulo e Corinthians foram mais competitivos, correram mais, fecharam espaços, exploraram erros individuais e venceram com justiça”, escreveu.



Mesmo nos momentos em que teve maior posse de bola, a equipe encontrou dificuldades para transformar o controle do jogo em agressividade ofensiva. Para Júnior, o futebol atual exige intensidade constante e postura competitiva elevada, independentemente do adversário.



“Com a bola, o Flamengo teve posse, mas pouco agrediu. Futebol hoje exige intensidade, entrega e humildade pra competir com qualquer adversário, só com qualidade fica mais difícil. Quando a parte física entrar no eixo, esse time vai render muito mais, mas a mudança de atitude e comportamento precisa ser urgente para não comprometer a temporada”, afirmou.



Dentro de campo, os resultados reforçam o alerta. Desde o retorno do elenco profissional em 2026, o clube da Gávea soma apenas uma vitória, sobre o Vasco, e foi derrotado por Fluminense, São Paulo e Corinthians. Este último, inclusive, na decisão da Supercopa Rei. Agora, o Rubro-Negro tenta reencontrar o caminho das vitórias na quarta-feira (4), contra o Internacional, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.