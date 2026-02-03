Allan é jogador do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
O clube paulista tenta ser cauteloso e não pretende fazer novos gastos nesta janela de transferências. A tendência é contratar jogadores por empréstimo sem custo ou livres no mercado. A equipe já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Matheus Pereira, o lateral Pedro Milans e o ponta Kaio César.
Recentemente, o Flamengo também negociou a ida de Allan ao São Paulo. No entanto, o Rubro-Negro desejava envolver o volante em uma troca por Marcos Antônio, mas o Tricolor rejeitou, pois considerava o atleta peça importante no elenco.
Contratado em 2023, Allan perdeu espaço nos últimos anos e não está mais nos planos do técnico Filipe Luís. O volante soma 87 jogos com a camisa rubro-negra. Na última temporada, atuou em 33 partidas.
