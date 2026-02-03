Allan é jogador do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Corinthians esfriou as negociações com Flamengo pela contratação de Allan. As tratativas não avançaram após o Rubro-Negro pedir uma taxa para liberar o volante de 28 anos por empréstimo ao Timão. A informação foi divulgada pelo site 'ge' nesta segunda-feira (3).
Leia mais: Flamengo encaminha venda de Iago ao Orlando City, dos Estados Unidos

O clube paulista tenta ser cauteloso e não pretende fazer novos gastos nesta janela de transferências. A tendência é contratar jogadores por empréstimo sem custo ou livres no mercado. A equipe já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Matheus Pereira, o lateral Pedro Milans e o ponta Kaio César.

Recentemente, o Flamengo também negociou a ida de Allan ao São Paulo. No entanto, o Rubro-Negro desejava envolver o volante em uma troca por Marcos Antônio, mas o Tricolor rejeitou, pois considerava o atleta peça importante no elenco.
Confira: Paquetá retorna ao Maracanã pelo Flamengo após sete anos; relembre como foi a despedida

Contratado em 2023, Allan perdeu espaço nos últimos anos e não está mais nos planos do técnico Filipe Luís. O volante soma 87 jogos com a camisa rubro-negra. Na última temporada, atuou em 33 partidas.