Aos 20 anos, Iago não conseguiu se firmar entre os profissionais no FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 03/02/2026 16:44

Rio - O Flamengo encaminhou a saída de Iago para o Orlando City, dos Estados Unidos. O Rubro-Negro, que detém 60% dos direitos econômicos do zagueiro, fechou negócio em 1,4 milhão de dólares (cerca de R$ 7,3 milhões). As informações são do site 'ge'.

Os clubes chegaram a um denominador comum na última segunda-feira (2). Agora, restam detalhes burocráticos para definitivamente selar acordo. Os cariocas vão manter uma porcentagem do atleta de olho em uma possível venda futura. Os clubes chegaram a um denominador comum na última segunda-feira (2). Agora, restam detalhes burocráticos para definitivamente selar acordo. Os cariocas vão manter uma porcentagem do atleta de olho em uma possível venda futura.

Aos 20 anos, Iago estourou a idade das categorias de base e não conseguiu se firmar entre os profissionais. Ao todo, fez um gol em cinco jogos pelo time principal do Flamengo

No sub-20, o zagueiro era um dos destaques da equipe: foi capitão da geração que conquistou a Libertadores e o Intercontinental da categoria. Ele, inclusive, fez gol na decisão do torneio internacional, contra o Barcelona, no Maracanã.