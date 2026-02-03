Lucas Paquetá deixou o Flamengo no fim de 2018 e retornou neste início de 2026 - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/02/2026 16:25

Lucas Paquetá retornou ao Flamengo, já estreou e teve o primeiro contato com os torcedores em Brasília, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians , pela Supercopa Rei. Mas agora, o camisa 20 terá uma outra emoção, na volta realmente para casa, no Maracanã, onde jogará novamente com a camisa rubro-negra após sete anos,

Desde aquele 1º de dezembro de 2018, o meia deixou de ser uma promessa, jogou por Milan, Lyon e West Ham, chegou à seleção brasileira e disputou a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Mas antes dessa carreira internacional, vivenciou uma experiência única naquela derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR.



Vendido ao clube italiano, Lucas Paquetá entrou no gramado do Maracanã cercado de criança e logo depois foi às lágrimas, durante o hino nacional. Foi ovacionado pela torcida, mas não teve grande atuação em sua despedida.



Mostrando nervosismo, trocou passes sem tentar jogadas mais objetivas pelo lado esquerdo. O grande momento poderia ser o gol, mas chutou para fora após receber cruzamento na marca do pênalti. Assim como perdeu em seu retorno ao Flamengo, já nos acréscimos da Supercopa, quando a partida ainda estava 1 a 0.



Ao fim daquela partida em 2018, o então jovem jogador caiu de joelhos e percebeu que chegava ao fim sua primeira passagem pelo Rubro-Negro. Chorou mais um pouco, mas avisou em sua última entrevista que voltaria no futuro para conseguir o que ficou faltando.



"Faltou o mais importante: os títulos. Mas eu sou novo ainda e vou voltar para conquistar com essa Nação", disse Paquetá à época.



O futuro chegou e Paquetá cumpriu a primeira parte da promessa. Restam agora os títulos, o que já pode começar a acontecer na Recopa, neste mês de fevereiro.

