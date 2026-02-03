Arsenal venceu o Chelsea por 1 a 0 e garantiu vaga na final da Copa da Liga InglesaAdrian Dennis / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Arsenal é finalista da Copa da Liga Inglesa pela primeira vez após seis anos. Vivendo uma temporada especial, os Gunners venceram o Chelsea por 1 a 0, nesta terça-feira (3), em Londres, e garantiram vaga na decisão contra o vencedor do duelo entre Manchester City e Newcastle United.
Após vencer o jogo de ida por 3 a 2, em Stamford Bridge, o Arsenal trouxe a vantagem para dentro de casa, no Emirates. O primeiro tempo começou pegado no meio de campo e as equipes produziram pouco. Mesmo fora de casa, o Chelsea teve mais posse de bola, mas só deu trabalho para Kepa aos 42 minutos.
Na etapa final, o jogo ficou mais aberto. O Chelsea precisava da vitória e aumentou a pressão. O Arsenal, por sua vez, tinha espaço e aproveitava para controlar a bola, ao invés de acelerar. Nos acréscimos, Kai Havertz recebeu lançamento de Declan Rice, invadiu a área, driblou o goleiro e fez o gol da vitória.
A vaga na final da Copa da Liga Inglesa confirma o bom momento do Arsenal. Além de finalista, os Gunners também lideram o Campeonato Inglês e fizeram a melhor campanha da fase classificatória da Liga dos Campeões. O técnico Mikel Arteta busca consolidar o trabalho com títulos em 2025/26.
O Arsenal aguarda o vencedor de Manchester City e Newcastle United, que se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium. O time comandado por Pep Guardiola venceu o jogo de ida por 2 a 0, fora de casa, e carrega uma importante vantagem para assegurar a classificação.