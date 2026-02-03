Arsenal venceu o Chelsea por 1 a 0 e garantiu vaga na final da Copa da Liga InglesaAdrian Dennis / AFP
Arsenal vence Chelsea e garante vaga na final da Copa da Liga Inglesa após seis anos
Havertz marcou o gol da vitória no último lance da partida
Coritinthians recua, e negociação com o Flamengo por Allan não avança
Rubro-Negro pediu taxa para liberar o volante, e o Timão não gostou
Newell's Old Boys planeja contratar Messi por seis meses em 2027
Atacante, de 38 anos, tem contrato com o Inter Miami
Barcelona vence Albacete e avança às semifinais da Copa do Rei
Lamine Yamal abre o placar, Araújo amplia, e catalães confirmam favoritismo fora de casa
Fluminense acerta empréstimo de promessa para clube dos Estados Unidos
Volante atuará pela segunda equipe do Houston Dynamo
Vasco se acerta com Del Valle e aguarda Spinelli no Rio nesta semana
Atacante, de 28 anos, vai assinar por três anos
