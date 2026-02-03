Claudio Spinelli com a camisa do Del ValleDivulgação / Del Valle
Vasco se acerta com Del Valle e aguarda Spinelli no Rio nesta semana
Atacante, de 28 anos, vai assinar por três anos
Vasco manifesta interesse na contratação de meia do Atlético-MG
Jogador trabalhou com Fernando Diniz em 2020
Ex-goleiro do Vasco acerta com clube espanhol
Jovem chega ao futebol europeu após passagem pelo América-MG
Vasco se acerta com Del Valle e aguarda Spinelli no Rio nesta semana
Atacante, de 28 anos, vai assinar por três anos
Vasco apresenta dificuldades e pressão sobre Diniz aumenta no início do ano
Cruz-Maltino marcou apenas quatro gols nos últimos cinco jogos
Olympiacos contrata ex-jogador do Vasco, que receberá parte do valor
Negociação foi fechada por 5 milhões de euros (R$ 30,9 milhões)
Fora dos planos do Vasco, Garré é emprestado para clube grego
Meia argentino foi liberado e já desembarcou na Grécia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.