Rio - O Vasco está muito perto de acertar a contratação do atacante Claudio Spinelli, de 28 anos. O Cruz-Maltino chegou a um acordo com o Independiente del Valle e o argentino é aguardado no Rio de Janeiro nesta semana. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".
O acordo será em definitivo e Claudio Spinelli vai assinar contrato com o Vasco por três temporadas. Ele irá disputar posição de titular com Brenner, que também chegou ao Cruz-Maltino neste começo de ano.
Até o momento, o clube carioca anunciou quatro reforços: Alan Saldívia, junto ao Colo-Colo, Johan Rojas, emprestado pelo Monterrey, Marino Hinestroza, ex-Atlético Nacional, e Brenner, que atuava pela Udinese. Cuiabano, que defendeu o Botafogo e Nottingham Forest, e Claudio Spinelli também estão encaminhados.
Spinelli viveu em 2025 a melhor temporada da carreira. O atacante somou 28 gols e duas assistências em 50 partidas, totalizando 30 participações diretas em gols, desempenho que despertou o interesse do departamento de futebol vascaíno.
Claudio Spinelli com a camisa do Del Valle
