Rio - Garré está de saída do Vasco. Fora dos planos para a temporada, o meia argentino foi emprestado para o Aris Salónica, da Grécia, até o fim da temporada, de acordo com o "ge". O jogador, inclusive, já chegou na Grécia para realizar exames e assinar contrato com o novo clube.
Contratado no início do ano passado, Garré custou R$ 15 milhões junto ao Krylya Sovetov, da Rússia. Porém, o meia argentino não conseguiu receber muitas oportunidades com o técnico Fábio Carille e nem mesmo com Fernando Diniz, que foi contratado em maio.
No início do ano passado, o Vasco também contratou o português Nuno Moreira, que conseguiu se adaptar melhor e passou na frente na disputa por posição. A situação de Garré piorou no meio do ano após a chegada de Andrés Gómez. Com isso, ele foi para o fim da fila.
Ao todo, Garré disputou 22 jogos pelo Vasco, não fez gols e deu apenas uma assistência. O meia argentino, de 25 anos, busca sequência e dar volta por cima na carreira. Revelado no Racing, da Argentina, também teve passagem pelo Huracán, do mesmo país.
