Marino Hinestroza em ação pelo Vasco diante do Madureira, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Publicado 03/02/2026 15:16

"Feliz pela estreia com essa camisa linda. Obrigado aos fãs pelo apoio. O resultado não foi o que queríamos, mas vamos lutar até o final para fazê-los felizes este ano", escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais.

O colombiano foi acionado por Fernando Diniz aos 18 minutos do segundo tempo, para a vaga de Brenner. No total, teve 24 ações com a bola, arriscou um chute - para fora -, deu dois passes decisivos e acertou os dois dribles que tentou. Os números são do 'Sofascore'.

