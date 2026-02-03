Marino Hinestroza em ação pelo Vasco diante do Madureira, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Rio - Recém-contratado pelo Vasco, Marino Hinestroza entrou em campo pela primeira vez no empate sem gols com o Madureira, na última segunda-feira (2), pelo Campeonato Carioca. O atacante comemorou a estreia, mas lamentou o resultado ruim em São Januário.
"Feliz pela estreia com essa camisa linda. Obrigado aos fãs pelo apoio. O resultado não foi o que queríamos, mas vamos lutar até o final para fazê-los felizes este ano", escreveu o jogador, em publicação nas redes sociais. 
O colombiano foi acionado por Fernando Diniz aos 18 minutos do segundo tempo, para a vaga de Brenner. No total, teve 24 ações com a bola, arriscou um chute - para fora -, deu dois passes decisivos e acertou os dois dribles que tentou. Os números são do 'Sofascore'.
Veja a publicação de Marino Hinestroza