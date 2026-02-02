Rio - Sobrou transpiração, mas faltou inspiração em São Januário. Em jogo com pênalti perdido e bolas na trave, o Vasco empatou sem gols com o Madureira, nesta segunda-feira (2), pela quinta rodada da Taça Guanabara. O Gigante da Colina teve a melhor chance da partida, mas o goleiro Neguete defendeu a penalidade e o rebote de Puma Rodríguez.
Com o empate, o Vasco cai para a quarta colocação do Grupo A, com oito pontos. Já o Madureira, por sua vez, é o segundo colocado do Grupo B, com sete. Ambos vão para a última rodada precisando vencer para se classificar às quartas de final. O Cruz-Maltino tem clássico com o Botafogo, no domingo (8), às 18h (de Brasília), enquanto o Tricolor Suburbano visita o Volta Redonda, no mesmo dia, às 17h.
Jogo tem pênalti perdido e bolas na trave
O jogo começou agitado em São Januário. Somente no primeiro tempo, o saldo foi de um pênalti perdido e duas bolas na trave. O Vasco teve mais volume e mais oportunidades, mas não caprichou. O goleiro Neguete defendeu a penalidade e o rebote de Puma Rodríguez, logo aos seis minutos, além de contar com a ajuda do travessão, aos 36, em um chute de Johan Rojas.
Por outro lado, o Madureira não se intimidou. No primeiro jogo sob o comando de Toninho Andrade, que foi escolhido para assumir o lugar de Felipe Surian, o Tricolor Suburbano demonstrou personalidade e conseguiu equilibrar as ações em alguns momentos. O o atacante Everton criou a melhor chance do time, aos 29, em chute de longe, mas a bola acertou a trave.
Já na etapa final, a intensidade diminuiu. O Vasco teve mais volume e sofreu menos, mas faltou eficiência. O Cruz-Maltino melhorou um pouco após a entrada de Hinestroza, que estreou aos 16 minutos. Porém, a falta de um armador trouxe dificuldade para o time no último terço do campo. A melhor chance foi de Puma Rodríguez, aos 22, em chute cruzado defendido por Neguete.
Madureira x Vasco
Taça Guanabara - 5ª rodada Data: 02/02/2025 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Madureira: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; João Fubá (Adriano), Rodrigo Lindoso e Juninho (Wallace Camilo); Jacó (Fash), Everton (Vinícius Balotelli) e Geovane Maranhão (Isaías). Técnico: Toninho Andrade Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan (Carlos Cuesta) e Lucas Piton (Diego Minete); Tchê Tchê, Barros e Johan Rojas (Adson); Andrés Gómez, Brenner (Hinestroza) e Nuno Moreira (David). Técnico: Fernando Diniz Árbitro: Lucas Coelho Santos Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis VAR: Pathrice Wallace Corrêa Gols: - Cartões amarelos: Everton e Wallace Camilo (MAD); Carlos Cuesta (VAS)
