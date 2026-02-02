Claudio Spinelli com a camisa do Del Valle - Divulgação / Del Valle

Publicado 02/02/2026 09:57

Rio - O Vasco está mais perto de finalizar a contratação do atacante Cláudio Spinelli, de 28 anos. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o Cruz-Maltino fez uma proposta de compra, que era o objetivo do Independiente del Valle e as partes têm caminhado positivamente para um acordo. O clube carioca crê em um desfecho positivo já no começo desta semana.

O clube carioca teria oferecido algo em torno de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões) pelo argentino. Spinelli já topou a proposta salarial e aguarda a liberação para assinar um contrato de três temporadas.

O valor oferecido é abaixo do pedido pelo De Valle no ano passado para liberar o atacante para o Vasco. O desejo do clube equatoriano foi de 3 milhões de euros (R$ 18,73 milhões) para a transferência. Na ocasião, o Cruz-Maltino rejeitou a possibilidade por não ter condições.

Em 2026, o Vasco voltou à carga por Claudio Spinelli e tentou negociar a operação com um empréstimo com opção de compra, mas novamente o Del Valle insistiu pela operação em definitivo. Agora, as partes caminham para um acordo, e o Cruz-Maltino está otimista.

Com contrato válido até dezembro de 2027, Spinelli viveu em 2025 a melhor temporada da carreira. O atacante somou 28 gols e duas assistências em 50 partidas, totalizando 30 participações diretas em gols, desempenho que despertou o interesse do departamento de futebol vascaíno.