Cuiabano com a camisa do Nottingham ForestDivulgação / Nottingham Forest

Publicado 02/02/2026 19:19

Rio - O Vasco encaminhou a contratação de Cuiabano junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O lateral-esquerdo chegará por empréstimo, com opção de compra ao fim do vínculo, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande. O jogador aguarda a liberação do clube inglês para viajar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao elenco nos próximos dias.



Os valores da operação já estão definidos. O Vasco pagará 1 milhão de euros (R$ 6,2 milhões) pelo empréstimo, enquanto a opção de compra foi fixada em 10 milhões de euros (R$ 62 milhões). O jogador ainda não assinou contrato, mas há otimismo de ambos os lados.



Revelado pelo Grêmio, Cuiabano chega para reforçar um setor considerado prioritário pela comissão técnica nesta janela de transferências. Aos 22 anos, o defensor sempre foi tratado como uma das principais joias da base tricolor. Estreou no profissional em 2023 e rapidamente chamou atenção pela força física e pela característica ofensiva, atuando quase como um ponta pelo lado esquerdo.

Em 2024, Cuiabano foi negociado com o Botafogo por cerca de R$ 7 milhões e viveu o melhor momento da carreira. Tornou-se titular absoluto, com quatro gols e cinco assistências em 32 partidas, sendo peça importante nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores, o que lhe garantiu maior projeção no cenário nacional.

O bom desempenho levou à transferência para o Nottingham Forest no início de 2025, por valores próximos a 8 milhões de euros (R$ 49,6 milhões). Entretanto, Cuiabano não fez parte do planejamento do clube inglês para a sequência da temporada e atuou apenas dois jogos pelo sub-21, o que motivou um retorno para o Botafogo por empréstimo até dezembro.