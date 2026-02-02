Rafael Paiva foi técnico do Vasco em 2024 - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 02/02/2026 17:20

Rio - O Atlético-MG oficializou nesta segunda-feira (2) a contratação de Rafael Paiva como novo treinador da equipe sub-17. O ex-treinador do Vasco assinou contrato com o clube mineiro até o fim da temporada e já iniciou os trabalhos na Cidade do Galo.

Rafael Paiva chega para substituir Henrique Teixeira, promovido ao comando do time sub-20. A estreia do novo comandante está prevista para a Copa do Brasil da categoria, em confronto contra o Porto Vitória-ES, ainda sem data definida.

O treinador ganhou projeção nacional em 2024, quando esteve à frente do time principal do Vasco por cerca de seis meses. No período, conduziu o Cruz-Maltino até a semifinal da Copa do Brasil, sendo eliminado justamente pelo Atlético-MG. Ao todo, foram 35 partidas, com 13 vitórias, 10 empates e 12 derrotas.

Apesar da experiência recente no futebol profissional, construiu sua carreira majoritariamente nas categorias de base. Além de trabalhos no clube carioca, ele também passou pelo São Paulo entre 2015 e 2020 e pelo Palmeiras de 2022 a 2024.

No Alviverde, assinou um dos ciclos mais vitoriosos da categoria no país, conquistando dois títulos da Copa do Brasil Sub-17 e dois do Campeonato Brasileiro Sub-17, entre 2022 e 2023. Antes de acertar com o Atlético-MG, Paiva integrava a comissão técnica do América do México, como auxiliar de André Jardine.