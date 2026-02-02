Rafael Paiva foi técnico do Vasco em 2024Leandro Amorim / Vasco
Ex-técnico do Vasco reforça as categorias de base do Atlético-MG
Rafael Paiva inicia novo ciclo sob o comando do time sub-17 do clube mineiro
Vasco faz proposta de compra e fica mais perto de fechar com Cláudio Spinelli
Atacante, de 28 anos, defende o Independiente del Valle
Madureira x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Cruz-Maltino deve ir a campo com time misto e busca se aproximar das quartas de final do Campeonato Carioca
Vasco se aproxima de valor pedido pelo Del Valle para liberar Spinelli
Atacante argentino é mais um nome para reforçar o ataque vascaíno
Vasco faz parceria com clube grego por jovens jogadores da base
Panserraikos acabou de contratar Riquelme e deve receber mais revelações vascaínas
Vasco avança por Cuiabano e tenta acordo com Nottingham Forest
