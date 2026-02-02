Fernando Diniz, técnico do VascoMatheus Lima / Vasco
O jogo terá transmissão no SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e ge TV (YouTube).
Provável escalação do Cruz-Maltino
A tendência é que o treinador Fernando Diniz poupe titulares, como Philippe Coutinho. Também há a expectativa pelas estreias dos reforços Brenner e Marino Hinestroza. O Gigante da Colina busca a vitória para chegar aos 10 pontos e se aproximar ainda mais da vaga para a próxima fase do torneio.
Sendo assim, o Vasco deve começar a partida com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, João Vítor; Hugo Moura e Tchê Tchê; Rojas, JP e Andrey Fernandes; Andres Gomez.
A base do Madureira deve ser semelhante à dos jogos anteriores do Campeonato Carioca. A novidade é pelo técnico Toninho Andrade. Ele foi contratado para a sua quarta passagem no clube após a demissão da comissão técnica de Filipe Surian, após a derrota para a Portuguesa na última segunda-feira (26).
Portanto, o Tricolor Suburbano deve entrar em campo com: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó e João Fubá; Juninho, Ricardo Oliveira e Everton.
Arbitragem da partida
Árbitro: Lucas Coelho Santos;
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis;
VAR: Pathrice Wallace Corrêa.
