Fernando Diniz, técnico do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 02/02/2026 07:36 | Atualizado 02/02/2026 07:36





LEIA MAIS: Vasco se aproxima de valor pedido pelo Del Valle para liberar Spinelli O Vasco enfrenta o Madureira nesta segunda-feira (2), em São Januário, às 20h, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. De olho na disputa do Brasileirão, o Cruz-Maltino deve ir a campo com um time misto, enquanto no Tricolor Suburbano, o técnico Toninho Andrade fará sua reestreia e dará início à sua quarta passagem pelo clube.

Onde assistir



O jogo terá transmissão no SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e ge TV (YouTube).



Provável escalação do Cruz-Maltino



A tendência é que o treinador Fernando Diniz poupe titulares, como Philippe Coutinho. Também há a expectativa pelas estreias dos reforços Brenner e Marino Hinestroza. O Gigante da Colina busca a vitória para chegar aos 10 pontos e se aproximar ainda mais da vaga para a próxima fase do torneio.



Sendo assim, o Vasco deve começar a partida com: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan, João Vítor; Hugo Moura e Tchê Tchê; Rojas, JP e Andrey Fernandes; Andres Gomez.

Como deve jogar o Madureira



A base do Madureira deve ser semelhante à dos jogos anteriores do Campeonato Carioca. A novidade é pelo técnico Toninho Andrade. Ele foi contratado para a sua quarta passagem no clube após a demissão da comissão técnica de Filipe Surian, após a derrota para a Portuguesa na última segunda-feira (26).



Portanto, o Tricolor Suburbano deve entrar em campo com: Neguete; Júlio César, Marcão, Jean e Julião; Rodrigo Lindoso, Jacó e João Fubá; Juninho, Ricardo Oliveira e Everton.



Arbitragem da partida



Árbitro: Lucas Coelho Santos;

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis;

VAR: Pathrice Wallace Corrêa.