Cauan Barros é cria das categorias de base do VascoMatheus Lima / Vasco
Barros desperta interesse de clube grego, mas Vasco recusa proposta
Meio-campista é um dos pilares do time comandado por Fernando Diniz
Vasco encaminha a contratação de Cuiabano, do Nottingham Forest
Negociação evoluiu nas últimas horas e clubes chegaram a um acordo
Ex-técnico do Vasco reforça as categorias de base do Atlético-MG
Rafael Paiva inicia novo ciclo sob o comando do time sub-17 do clube mineiro
Vasco faz proposta de compra e fica mais perto de fechar com Cláudio Spinelli
Atacante, de 28 anos, defende o Independiente del Valle
Madureira x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Cruz-Maltino deve ir a campo com time misto e busca se aproximar das quartas de final do Campeonato Carioca
Vasco se aproxima de valor pedido pelo Del Valle para liberar Spinelli
Atacante argentino é mais um nome para reforçar o ataque vascaíno
