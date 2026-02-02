Cauan Barros é cria das categorias de base do VascoMatheus Lima / Vasco

Rio - O Vasco recusou uma proposta do AEK, da Grécia, por Cauan Barros. O valor oferecido não agradou ao Cruz-Maltino. Além disso, a diretoria entende que o meio-campista é peça importante no plantel para a temporada. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
Desde que retornou ao Gigante da Colina, em agosto do ano passado, o volante tomou conta da posição e se firmou como um dos pilares defensivos do time. No período, fez um gol em 26 jogos, sendo 25 como titular.
Antes, ele esteve emprestado ao Amazonas e ao América-MG. A volta ao clube carioca aconteceu após se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro, pelo Coelho. 
O bom desempenho de Cauan Barros foi outro motivo que fez com que a proposta dos gregos fosse recusada. O Vasco acredita que o meio-campista pode valorizar ainda mais com o decorrer do tempo e, assim, conseguir uma negociação melhor.