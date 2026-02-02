Cauan Barros é cria das categorias de base do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Cauan Barros é cria das categorias de base do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 02/02/2026 19:59 | Atualizado 02/02/2026 20:01

Rio - O Vasco recusou uma proposta do AEK, da Grécia, por Cauan Barros. O valor oferecido não agradou ao Cruz-Maltino. Além disso, a diretoria entende que o meio-campista é peça importante no plantel para a temporada. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Desde que retornou ao Gigante da Colina, em agosto do ano passado, o volante tomou conta da posição e se firmou como um dos pilares defensivos do time. No período, fez um gol em 26 jogos, sendo 25 como titular.

Antes, ele esteve emprestado ao Amazonas e ao América-MG. A volta ao clube carioca aconteceu após se destacar na Série B do Campeonato Brasileiro, pelo Coelho.

Leia mais: Vasco faz proposta de compra e fica mais perto de fechar com Spinelli