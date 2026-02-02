Fernando Diniz - Matheus Lima / Vasco

Publicado 02/02/2026 23:00 | Atualizado 02/02/2026 23:07

Rio - Faltou inspiração mais uma vez para o Vasco. Em jogo com pênalti perdido e bola na trave, o Cruz-Maltino empatou sem gols com o Madureira , nesta segunda-feira (2), em São Januário, pela 5ª rodada da Taça Guanabara, e viu a pressão aumentar logo no início da temporada. O técnico Fernando Diniz lamentou as chances perdidas e reconheceu a falta de confiança.

"Para recuperar a confiança precisamos ganhar os jogos. A torcida está no direito de vaiar e cobrar. Me vaiou com razão. Temos que produzir mais e ganhar os jogos. Tivemos bola na trave, pênalti perdido, finalizamos 26 vezes e um pênalti não marcado, mas não foi o suficiente. Precisávamos ter mais inspiração", disse o técnico Fernando Diniz.

Jogando em casa, o Vasco começou melhor e teve chance de abrir o placar logo aos seis minutos, mas Puma Rodríguez perdeu pênalti, defendido por Neguete. Depois, aos 36, Rojas acertou o travessão em chute de fora da área. Por outro lado, o Madureira também teve oportunidades, como em uma finalização de Everton, aos 29, que acertou a trave.

Na etapa final, o ritmo diminuiu. O Vasco, no entanto, teve mais volume, mas faltou eficiência na hora de definir a jogada. O técnico Fernando Diniz promoveu a estreia de Marino Hinestroza, que deu mais dinâmica para o sistema ofensivo, mas faltou entrosamento com o time. O Cruz-Maltino ainda reclamou de um pênalti em Andrés Gómez, que não foi marcado.

Com o empate diante do Madureira, o Vasco caiu para a quarta colocação do Grupo A, com oito pontos. Em busca de dias melhores, o Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), contra a Chapecoense, em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão. Depois, tem clássico com o Botafogo, domingo (8), às 18h, pela última rodada da Taça Guanabara.