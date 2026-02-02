Léo Jardim - Matheus Lima/Vasco

Publicado 02/02/2026 22:30 | Atualizado 02/02/2026 22:34

Rio - O Vasco decepcionou e ficou pressionado para a última rodada da Taça Guanabara. Em jogo com pênalti perdido de Puma Rodríguez, o Cruz-Maltino empatou sem gols com o Madureira , nesta segunda-feira (2), em São Januário, pela 5ª rodada, e perdeu a chance de encaminhar a classificação às quartas de final. O goleiro Léo Jardim lamentou a falta de capricho e reconheceu as dificuldades.

"É difícil de assimilar. Tínhamos a vitória como objetivo e tivemos volume para ganhar o jogo, mas não conseguimos converter em gols. Faltou um pouco de capricho para terminar as jogadas. Temos que nos cobrar e melhorar. Estamos longe do que procuramos e do que o torcedor espera. Era um jogo que precisávamos ganhar. Temos que saber lidar com as críticas", disse Léo Jardim.

Foi o segundo tropeço consecutivo do Vasco. Na temporada, o Cruz-Maltino soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Após golear o Maricá na estreia, o time apresentou dificuldades após a saída de Rayan para o Bournemouth, da Inglaterra, e venceu apenas um dos últimos cinco jogos. Neste período, perdeu para o Flamengo e Mirassol, além de empatar sem gols com Nova Iguaçu e Madureira.

Com o empate diante do Madureira, o Vasco caiu para a quarta colocação do Grupo A, com oito pontos. Em busca de dias melhores, o Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), contra a Chapecoense, em São Januário, pela 2ª rodada do Brasileirão. Depois, tem clássico com o Botafogo, domingo (8), às 18h, pela última rodada da Taça Guanabara.