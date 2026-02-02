Léo JardimMatheus Lima/Vasco
Léo Jardim lamenta chances perdidas e reconhece dificuldades do Vasco
Cruz-Maltino venceu apenas uma das últimas cinco partidas
Vasco perde pênalti e empata sem gols com Madureira em São Januário
Puma Rodríguez perde a melhor chance do Cruz-Maltino, que ainda acertou o travessão com Johan Rojas
Barros desperta interesse de clube grego, mas Vasco recusa proposta
Meio-campista é um dos pilares do time comandado por Fernando Diniz
Vasco encaminha a contratação de Cuiabano, do Nottingham Forest
Negociação evoluiu nas últimas horas e clubes chegaram a um acordo
Ex-técnico do Vasco reforça as categorias de base do Atlético-MG
Rafael Paiva inicia novo ciclo sob o comando do time sub-17 do clube mineiro
Vasco faz proposta de compra e fica mais perto de fechar com Cláudio Spinelli
Atacante, de 28 anos, defende o Independiente del Valle
