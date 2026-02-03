Marino Hinestroza em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Marino Hinestroza em treino do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 03/02/2026 12:55

Rio - Reforços do Vasco para o ataque, Marino Hinestroza e Brenner fizeram suas estreias no empate contra o Madureira, em São Januário. Apesar do começo tímido, o Cruz-Maltino acredita que rapidamente os dois vão se tornar peças importante para a equipe.

"Era esperado, o Brenner e o Hinestroza, tanto um quanto o outro, já faz tempo que não jogam, eles chegaram e se colocaram à disposição. No treinamento, achei que tava ok. E eu acho que são jogadores que tem muita qualidade, e a gente espera que rapidamente eles consigam entrar na melhor forma, mas de qualquer jeito foi bom, eles poderem ter estreado, sentir essa atmosfera de São Januário, o gramado que eles vão jogar muitas vezes, e a tendência é de melhora para os dois", afirmou Fernando Diniz.

Destaque do Atlético Nacional, de Medelín, Marino Hinestroza, de 23 anos, foi alvo de alguns clubes brasileiros, antes de fechar com o Vasco. O Cruz-Maltino superou a concorrência do Boca Juniores.

Revelado pelo São Paulo, Brenner passou pelo futebol dos Estados Unidos e da Itália. A contratação dele foi um pedido especial de Fernando Diniz, que trabalhou com ele no clube paulista e no Fluminense.